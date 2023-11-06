"كنت فاكر نفسي فاجر".. تعليق ناري من ميدو على ما فعله فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، انزعاجه الشديد من تصرف أحمد فتوح ومحمد صبحي، ومصطفى الزناري ثلاثي الزمالك ومغادرتهم معسكر مباراة زد.

قال ميدو في برنامجه على قناة المحور: "مصدوم جدا وكنت فاكر نفسي فاجر، من اللي عملته في مشواري الكروي، لكن لما سمعت قصة فتوح والزناري ومحمد صبحي اكتشفت إن لا أنا مش فاجر".

وأضاف: "مصدرش مني هذه الأفعال في ي أي معسكر لأي ماتش، ولا عملت كدة بالبجاحة والفُجر ده، شابو مجلس حسين لبيب، وكل الزملكاوية انهاردة فرحانين بالقرارات دي"

أوضح: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، تاريخية، تقدر تبني عليها للمستقبل، قرارات بتاعة رجالة مبتخافش، وبتقول إن المجلس بيعمل اللي عليه والنتائج والباقي بتاع ربنا".

وأتم تصريحاته: "في ناس كانت ممكن تخاف تاخد قرارات زي دي، لكن أنا كان عندي ثقة في حسين لبيب ومجلسه المحترم، إنه مش هيخاف ياخد قرارات تكون في مصلحة الزمالك بوجه كل التحية لمجلس الزمالك على قرارات خاصة فيما يخص عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع".