"قرار تاريخي".. شوبير يكشف موقف الزمالك من احتمالية عرض الأهلي لضم فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال اجتماع الأمس، وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "اللي عمله الزمالك في الاجتماع امبارح قرار تاريخي، طول عمرنا بنشوف اللاعبين بتلوي ذراع النادي، وتقول هنروح الأهلي، لكن الوضع حاليا اتغير".

أضاف: "ما يفعله مجلس الزمالك حاليا، هو وضع ضوابط لم تكن موجودة من قبل، وهذا القرار الصحيح، كان الأول يتم إيقاف اللاعب الصبح ويرجع بليل".

أكمل: "نفسي أعرف إزاي اللاعيبة دي جالها قلب تخرج من المعسكر الساعة 12 بليل وعندهم ماتش تاني يوم، رايح فين؟ ومهمكش الملايين اللي بتشجعك دي".

أتم تصريحاته: "قرار الزمالك بعرض فتوح وصبحي والزناري للبيع، قوي وجرئ من جانب المجلس، وعلى فكرة أي لاعب هيجيب عرض من أي نادي سيتم مناقشته حتى لو الأهلي طلب فتوح وده كلام على مسئوليتي".