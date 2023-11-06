شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يقع فى مجموعة الموت بالتصفيات العالمية المؤهلة للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقعت القرعة التي أقيمت منذ قليل منتخب مصر للهوكي فى مجموعة صعبة بالتصفيات العالمية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وكان منتخب مصر قد خسر من جنوب أفريقيا فى نهائي البطولة الأفريقية 2-1 وسط جدل تحكيمى كبير بعد إلغاء هدفين لمصر، لتتأهل جنوب أفريقيا لأولمبياد باريس.

وجاءت مصر فى المجموعة الأولى للتصفيات العالمية التى تضم بلجيكا وإسبانيا واليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية وأيرلندا.

بينما ضمت المجموعة الثانية كلا من إنجلترا وألمانيا ونيوزيلاندا وماليزيا وباكستان وكندا وتشيلي والصين.

ويتأهل أصحاب المنتخبات المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة إلى أولمبياد باريس.