شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا بسبب العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.