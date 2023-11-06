شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو مع الزمالك = 12 فوزا + 5 هزائم + 5 تعادلات × 202 يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس ادارة نادى الزمالك فسخ التعاقد مع الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد سلسلة النتائج السيئة التى حققها الفريق تحت قيادته، كما تم إقالة مدحت عبد الهادى المدرب العام وتعيين معتمد جمال بدلاً منه، واستمرار باقى أفراد الجهاز المعاون، أحمد مجدى ومحمد عبدالمنصف ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

ويبحث مجلس الزمالك فى الفترة الحالية عن مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور فى المرحلة المقبلة، حيث يدرس المجلس أكثر من سيرة ذاتية لعدد من المدربين.

وبعد إقالة أسوريو، نرصد فى السطورالتالية أبرز أرقامه مع الزمالك منذ تولى مهمة تدريب الفريق حتى الإطاحة به من تدريب الأبيض، حيث تولى القيادة رسميا يوم 17 أبريل وتمت إقالته 5 نوفمبر، أى تولى قيادته للفرس الأبيض لمدة 202 يوم، مقسمة إلى 6 أشهر وأسبوعين و5 أيام..

قاد الكولومبى أوسوريو الفارس الأبيض فى 22 مباراة، منها 17 لقاءً فى بطولة الدورى، و3 فى كأس مصر، ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك لتحقيق الفوز فى 12 لقاءً والتعادل فى 5 مباريات وخسارة 5 مباريات، وسجل لاعبوه 46 هدفاً وتلقت شباكه 25.

كانت أول مباراة يقودها أوسوريو مع الزمالك يوم 17 أبريل من العام الجارى أمام المقاولون العرب فى الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدورى، وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق، وكانت آخر مباراة أمام زد فى الجولة السادسة من بطولة الدورى وانتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف.