شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 3 أيام خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، لاعبيه راحة 3 أيام من التدريبات خلال فترة توقف الدوري الحالية، على أن يستأنف الدراويش تدريباته الخميس المقبل استعداداً لمواجهة بيراميدز بالدوري.

ومن المقرر أن ينظم الجهاز الإداري للاسماعيلى سلسلة مباريات ودية لتجهيز اللاعبين لعودة الدوري بناءً على رغبة إيهاب جلال.