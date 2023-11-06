شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتمسك ببقاء على ماهر وجهازه الفنى لدعم استقرار الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسؤولو النادي المصري باستمرار علي ماهر على رأس القيادة الفنية للفريق، رغم الهزيمة الأخيرة أمام البنك الأهلي برباعية نظيفة، وذلك حرصاً على الاستقرار الفني للفريق.

وكان مجلس إدارة النادي المصري قد قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأجلٍ غير مسمى، مع خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب بعد الخسارة التى تلقاها الفريق برباعية نظيفة أمام البنك الأهلى فى الجولة السادسة للدورى.

وتوقف رصيد النادي المصري عند النقطة 9 في المركز الثامن بجدول مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض 6 مباريات، حقق خلالهم 3 انتصارات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.

ومن المقرر أن يلتقي النادي المصري بنظيره إنبي في الأول من ديسمبر المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.