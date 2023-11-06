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3 مصريين يتأهلون إلى دور الـ16 فى بطولة كأس ماليزيا للاسكواش

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القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري "كنزي أيمن، ملك خفاجي، وإبراهيم القباني" إلى دور الـ16 ببطولة  ماليزيا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في الدور الأول كالتالي: 

فوز كنزي أيمن على الأسترالية جيسكا تورن بل بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 31 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 8-11, 11-8.

فوز ملك خفاجي على مواطنتها ناردين جرس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-11, 11-7, 11-9.

وخسر سيف الشناوي أمام الإسباني بيرنات جوم بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 11-6.

وخسرت منه حامد أمام الماليزية لو وي ويرن بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-2, 7-11, 13-11.

وخسر ياسين الشافعي أمام منافسة تسز كوان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 3-11, 11-2, 11-6, 11-8 .

فوز إبراهيم القباني على أميش نراج بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-5, 11-6.

هزيمة علي حسين أمام منافسه إيفان يوين بنتيجة 3-2 وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-13, 3-11, 11-7, 11-5.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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