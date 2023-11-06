ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال أسيا اليوم

مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية يلا شوت بث مباشر في دوري أبطال أسيا اليوم، بث مباشر مباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم الإثنين 6-11-2023، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

مشاهدة مباراة القوة الجوية ضد الاتحاد ستكون تجربة مثيرة ومشوقة لعشاق الكرة في المملكة العربية السعودية وخارجها. ستكون هذه المواجهة الكلاسيكية فرصة لمشاهدي الرياضة لمتابعة تصرفات اللاعبين واستراتيجيات الفرق والتكتيكات الرائعة على أرض الملعب.

بصرف النظر عن الفريق الذي يشجعونه، ستجمع هذه المباراة بين الجماهير وتجعلهم يتفاعلون ويشجعون بحماس وحماس. ستكون لديهم الفرصة لمشاهدة اللقاء ومتابعة أبرز لحظاته وربما شهدوا أهدافًا رائعة وتصديات مميزة من قبل الحراس. يمكن للجماهير أيضًا الاستمتاع بالتحليلات والتعليقات المباشرة من قبل خبراء الرياضة عبر البث التلفزيوني.

ويستعد فريق اتحاد جدة السعودي، لمواجهة نظيره القوة الجوية العراقي، على ملعب فرانسو حريري، ظهر اليوم الإثنين، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2023-2024.

وكان الاتحاد حقق الفوز في الجولة الثالثة على حساب القوة الجوية العراقي، بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والقوة الجوية عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويعاني الاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو على المستوى المحلي من نتائج مخيبة للآمال، لكنه يقدم عروضًا رائعة على المستوى الآسيوي، جعلت المقربين يؤكدون أن المدير الفني أصبح قاب قوسين أو أدني من الرحيل عن القيادة الفنية للفريق السعودي.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية

مع انطلاق الجولة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا، تزايد بحث الجمهور عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية التي ينتظهر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة، فمن المتوقع أن يتم طرحها على قناة الرياضية السعودية، وقناة أبو ظبي الرياضية، ودبي الرياضية، كما حصلت قناة الكأس الرياضية على حقوق بث المواجهة، والتي ستذاع في هذه الأوقات:

الساعة الثالثة عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الساعة الثالثة عصراً بتوقيت العراق.

الساعة الثانية ظهراً بتوقيت فلسطين.

الساعة الثانية ظهراً بتوقيت فلسطين.

الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد

التردد 12284 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 التصحيح 6\5

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الكأس الرياضية