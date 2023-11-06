كريم بنزيما يقود الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية العراقي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي تشكيل الفريق الأساسي لملاقاة نظيره القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الإثنين على ملعب فرانسو الحريري في أربيل، لحساب الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا.



ويضم تشكيل الاتحاد كل من ..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، عمر هوساوي، مد الله العليان .

خط الوسط: فيصل الغامدي، كانتي، هارون كامارا، رومارينيو، جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما.

وبدأ فريق اتحاد جدة مشواره في منافسات دوري الأبطال الآسيوي بفوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المواجهة كاملة، ثم الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يخوض القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

ويشارك فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.