ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا

مشاهدة مباراة الإتحاد والقوة الجوية بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري آبطال آسيا، تتطلع جماهير اتحاد جدة إلى معرفة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024 والتشكيل، وذلك من أجل استمرار صدارة المجموعة الثالثة من البطولة الآسيوية، وكان قد التقيا فريقي الاتحاد والقوة الجوية منذ قرابة 15 يومًا، والتي انتهت حينها بفوز اتحاد جدة بهدف دون رد، لذا يبحث عشاق كرة القدم في هذه الآونة عن موعد مباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم والقنوات الناقلة لها.

وينقل موقع الخليج 365، آخر أخبار الفرق الرياضية المحلية والعالمية في مختلف البطولات حول العالم، لذلك سوف نقدم لكم عبر التقرير التالي، موعد مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية اليوم، والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد القوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع لهذا اللقاء المرتقب.

ويحتل العميد المركز الأول في ترتيب المجموعة حيث يمتلك 9 نقاط من خلال 3 مبارايات لعبها الفريق بينما يأتي فريق القوة الجوية في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط فقط من 3 مباريات لعبها الفريق .

فوز "العميد" سيضمن له التأهل إلى ربع النهائي، فهو يحتل الصدارة حاليًا بـ 9 نقاط بعد قرارا الاتحاد الآسيوي بمنحه نقاط مباراة سيباهان المُلغاة، في حين يأتي النادي الإيراني والقوة الجوية في المركز الثاني بـ 4 نقاط لكل منهما.

لكن فترة عصيبة يمر بها الاتحاد في الآونة الأخيرة، بعد الفشل في الفوز بآخر 7 مباريات محلية وآخرها الخسارة من الشباب بهدف دون رد، مما يجعل الفوز بمباراة القوة الجوية ضروريًا وإلا مستقبل المدرب نونو سانتو سيكون على المحك.

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الاتحاد والقوة الجوية عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويستعد فريق الاتحاد لملاقاه نظيره القوة الجوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا

وبشأن القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد القوة الجوية اليوم في دوري أبطال آسيا 2023/2024، فإن هناك مجموعة من القنوات الحاصلة على حق بث مباشر مباريات البطولة الآسيوية، وأبرز هذه القنوات الناقلة هما قناتي الرياضية السعودية SSC، وبين سبورت، وبالتالي فإن مشاهدة مباراة الاتحاد والقوة الجوية اليوم مباشر، يتطلب الاشتراك أولًا في أحد هذه القنوات، ثم تنزيل الترددات الموضحة عبر هذا الجدول.

تردد قناة SSC تردد قناة bein sports AFC 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12245 معدل الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تشكيل الاتحاد ضد القوة الجوية

ينتظر أن يكون تشكيل اتحاد جدة اليوم، لمواجهة القوة الجوية في إطار منافسات دوري أبطال آسيا، كالتشكيل التالي: