تشكيل القوة الجوية العراقي أمام الاتحاد السعودي بأبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق القوة الجوية العراقي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الاتحاد السعودي التي تنطلق بين الفريقين بعد قليل بمدينة أربيل العراقية ، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.



ويمثل الفريق العراقي في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الدفاع : حمود مشعان، رسلان حنون، بكاري، مصطفى سعدون، همام طارق.

خط الوسط: إبراهيم بايش، سعد عبد الأمير، فرانكو، علي جاسم.

الهجوم : مهند عبد الرحيم.

مشوار الفريقين في البطولة القارية ..

وبدأ فريق اتحاد جدة مشواره في البطولة بفوزعريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المباراة كاملة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل القوة الجوية مباراة اليوم ، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في حسم مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

ويشارك فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.