مركز الواعدين يفوزعلى البلدية بدوري منطقة السلة في أسيوط

ياسر رشاد - القاهرة - في مباراة تحمل عنوان "الواعدين أولاً"، تمكن فريق مركز الواعدين للموهبة والبطل الأولمبي في كرة السلة من تحقيق فوز ساحق على فريق البلدية في أول مبارياته ضمن فعاليات دوري منطقة السلة بنتيجة 39/70.

أشاد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالأداء المتميز لفريق الموهبة الناشئين، مما ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية في المباراة الأولى. وأضاف أن الفوز الساحق ليس مفاجئًا، حيث يتمتع فريق الموهبة بمهارات فردية عالية وتنسيق جماعي ممتازوأتمني لهم استمرار التفوق في المباريات القادمة ،.

وأوضح السويفي، وكيل المديرية للرياضة، أن فريق الواعدين لكرة السلة يعتبر واحداً من الفرق المتميزة والحريصة على التفوق والالتزام في التمرينات والتدريبات، ويتم ذلك تحت متابعة السيد محمد علي، مدير المشروع، ومدرب الفريق الكابتن هاني علي إبراهيم، ويتألف الفريق من 12 لاعباً

ومن جانبه، أعرب المدرب المسؤول عن فريق الواعدين عن سعادته البالغة بأداء اللاعبين في المباراة الأولى، مشيرًا إلى أنهم قدموا أداءً استثنائيًا وأظهروا مدى قدرتهم على التأقلم مع ضغط المباراة واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب. وأشار إلى أن تجربة المشاركة في دوري منطقة السلة ستعزز مهارات وثقة اللاعبين وستمنحهم الفرصة للتنافس مع فرق قوية.

من جانبه، أعرب لاعبو فريق الواعدين عن سعادتهم بالفوز الكبير في المباراة الأولى، مؤكدين على أنهم قد عملوا بجد خلال فترة التحضيرات للمباراة وتركوا أفضل ما لديهم على أرض الملعب. وأبدوا رغبتهم في مواصلة الانتصارات وتحقيق النجاحات خلال المباريات القادمة.

يذكر أن فريق الواعدين للموهبة والبطل الأولمبي "كرة السلة" هو فريق ناشئ قوي وموهوب يضم مجموعة من اللاعبين الشباب الذين يتمتعون بمهارات فنية ممتازة وقدرة استثنائية على اللعب الجماعي. ويعتبر هذا الفوز الساحق في أولى مباريات الفريق إشارة إيجابية لما هو قادم، ويؤكد على حجم الإمكانيات المتاحة والاحتمالات المتاحة أمامهم. ونحن بانتظار المزيد من الأخبار الحصرية عن هذا الفريق المتميز في الأيام القادمة.

جانب من المباراة

جانب من المباراة