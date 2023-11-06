بث مباشر مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة قوية مع نظيره فريق القوة الجوية، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا ويحتضنها ملعب فرانسو حريري.

وتنطلق مباراة اتحاد جدة والقوة الجوية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة عصرًا بتوقيت السعودية.

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تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام القوة الجوية العراقي، في دوري أبطال آسيا

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: مهند الشنقيطي - عمر هوساوي - لويز فيليبي - أحمد بامسعود

خط الوسط: رومارينيو - نجولو كانتي - سلطان الفرحان - فيصل الغامدي

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله - كريم بنزيما

يُذكر أن فريق اتحاد جدة قد تمكن من حسم موقعة الذهاب في استاد الجوهرة المشعة (1-0)، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، بفارق 5 عن وصيفه القوة الجوية.

موقف اتحاد جدة والقوة الجوية في دوري أبطال آسيا

أستهل فريق اتحاد جدة مشواره في البطولة بفوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المباراة كاملة، ثم فاز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.