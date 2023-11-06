فريق اللجنة الرياضية بأسيوط لكرة القدم يصعد لدور الـ8 على حساب قنا

ياسر رشاد - القاهرة - في مباراة مثيرة، تمكن فريق اللجنة الرياضية بأسيوط لكرة القدم من التأهل إلى الدور الثامن في دوري اللجان الرياضية لمديريات الشباب والرياضة المقام بمدينة أسوان الساحرة، حيث احتل المركز الأول في المجموعة بعد الفوز الكبير على فريق الشرقية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، والفوز على القليوبية بثلاثة أهداف نظيفة، بالإضافة إلى هزيمة فريق قنا بثلاثة أهداف نظيفة.

وأشاد الدكتور علاء جاد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، بالأداء المتميز لفريق اللجنة الرياضية، معبرًا عن شكره وتقديره للفريق، ومتمنيًا لهم استمرار التفوق في المباريات القادمة والوصول إلى النهائي.

وأكد السيد السويفي، وكيل المديرية للرياضة، عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل الفريق والجهاز الإداري، مشيرًا إلى ثقته الكاملة في قدرات ومهارات فريق اللجنة الرياضية والجهاز الإداري للفريق، وأنه مستعد تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم للفريق في حال وصوله إلى النهائي

في نجاحهم وتحقيق المزيد من الانتصارات في المنافسات المقبلة. وأضاف جاد أن فريق اللجنة الرياضية قد قدم أداءً رائعًا في المباريات الثلاثة التي خاضها في المجموعة، حيث استطاعوا تحقيق ثلاثة انتصارات كبيرة وتأهلوا إلى الدور الثامن بمجموع 9 نقاط.

وقد أظهروا مستوى لعب ممتاز وتناغماً عالياً بين اللاعبين، كما استفادوا من تكتيكات فريقهم المدربة بشكل جيد. وتميز اللاعبون بمهاراتهم الفردية وقدرتهم على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف. ولا شك أن الروح القتالية والتركيز العالي ساهما في تحقيق الفوز في هذه المباريات.

ومن الجدير بالذكر أن فريق اللجنة الرياضية يحظى بدعم قوي من الإدارة والجماهير، حيث يتلقون الدعم المادي والمعنوي الكافي للتدريبات والمباريات. وهذا الدعم قد ساهم بشكل كبير في تحفيز اللاعبين وزيادة حماسهم لتحقيق النجاح.

ومن المتوقع أن يواجه فريق اللجنة الرياضية تحديات أكبر في الدور الثامن، حيث سيتنافس مع فرق قوية ومتطورة من مديريات أخرى. ولكن بالنظر إلى الأداء القوي الذي قدموه حتى الآن، فإن لديهم القدرة على تحقيق نتائج إيجابية وتقديم أداء متميز.

وبهذا التأهل، يؤكد فريق اللجنة الرياضية بأسيوط قدرته على المنافسة والتألق في دوري اللجان الرياضية، ويثبت أنه من بين أقوى الفرق في المنطقة. وبالتالي، يشكلون تحدياً واعداً للفرق الأخرى في المنافسات المقبلة.

نتمنى لفريق اللجنة الرياضية بأسيوط التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة وأن يستمروا في تحقيق الإنجازات ورفع اسم المدينة عالياً في عالم كرة القدم.