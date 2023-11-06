مشاهد مباراة اتحاد جدة السعودي والقوة الجوية العراقي بدوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى الآن مواجهة جماهيرية مرتقبة ببطولة دوري أبطال آسيا بين اتحاد جدة السعودي ونظيره القوة الجوية العراقي ، على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات للبطولة القارية.



ويأتي تشكيل الاتحاد في اللقاء كما يلي ..

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسن كادش، عمر هوساوي، مد الله العليان .

خط الوسط: فيصل الغامدي، كانتي، هارون كامارا، رومارينيو، جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما.

بينما يخوض القوة الجوية العراقي المباراة بكل من ..

في حراسة المرمى: محمد حميد.

خط الدفاع : حمود مشعان، رسلان حنون، بكاري، مصطفى سعدون، همام طارق.

خط الوسط: إبراهيم بايش، سعد عبد الأمير، فرانكو، علي جاسم.

الهجوم : مهند عبد الرحيم.

واستهل فريق اتحاد جدة مشواره في مواجهات بطولة دوري الأبطال الآسيوي بتحقيق فوز عريض على أجمك الأوزبكي بثلاثية، بينما ألغيت مباراته في الجولة الثانية أمام سباهان الإيراني، واحتسبت له نقاط المواجهة كاملة، ثم الفوز على القوة الجوية العراقي بهدف دون رد، ويسعى للخروج بنقاط المباراة الثلاث، لضمان التأهل إلى الدور القادم.

على الجانب الآخر يخوض القوة الجوية مباراة اليوم، مستعينا بعاملي الأرض والجماهير، لتحقيق نتيجة إيجابية، تساعده في مشواره للتأهل؛ حيث تعادل مع سباهان في الجولة الأولى، وفاز على أجمك في الجولة الثانية.

ويشارك فريق اتحاد جدة في المجموعة الثالثة من البطولة، بجانب كل من: سباهان الإيراني، القوة الجوية العراقي، أجمك الأوزبكي.

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