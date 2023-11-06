رسالة عاطفية من نجم ليفربول بسبب اختطاف والده

وجه الدولي الكولومبي لويس دياز نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة قوية لمختطفي والده، من أجل إطلاق سراحه.

وكتب دياز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”إكس”:” لا أتحدث معكم الآن عن كرة القدم، لكنني أخاطبكم بصفتي لويس دياز، نجل لويس مانويل دياز، والدي العامل الكادح، وركيزتنا في الأسرة والذي لا يزال مختطفًا”.

وتابع “أطلب منكم الإفراج الفوري عن والدي، وأطالب المنظمات الدولية أن تتوسط من أجل إطلاق سراحه، لأننا في كل ثانية وكل دقيقة يزداد عذابنا، أنا وأمي وإخواتي الذين يشعرون باليأس”.

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وأضاف : “لا توجد كلمات لوصف ما نشعر به، لن تنتهي معاناتنا إلا عندما يعود والدي إلى منزله، لذلك أرجو منكم إطلاق سراحه فورًا، وإنهاء هذا الانتظار المؤلم في أسرع وقت، وباسم الحب والرحمة، نطلب منكم السماح لنا باستعادته”.

واتم دياز “أشكر جميع الكولومبيين والمجتمع الدولي على التعاطف والدعم معنا، أشكركم على كل مظاهر الحب التي وجدناها في هذا الوقت العصيب، الذي تعيشه العديد من العائلات في كولومبيا”.