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هالاند يتوج بجائزة جديدة مع ماتشستر سيتي

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إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

إيرلينج هالاند- مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

توج الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب داخل صفوف فريقه خلال شهر أكتوبر الماضي.

واستطاع الدولي النرويجي تسجيل 5 أهداف في 5 لقاءات على مدار الشهر بالإضافة إلى إجرازه ثنائية أمام لايبزيج في .

وبحلول شهر أكتوبر المنصرم ، بلغ رصيد هالاند 13 هدفا في 15 مباراة بجميع المسابقات ويعتلي قائمة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفا في 11 مباراة.

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ويستعد مان سيتي للمواجهة المرتقبة أمام نادي يونج بويز السويسري ضمن منافسات الجولة الـ4 من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة المان سيتي ضد يونج بويز غدًا الثلاثاء الموافق 7 نوفمبر الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على ستاد ” الاتحاد” بمدينة مانشستر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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