أعلن خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مومباي سيتي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يحل فريق الهلال السعودي، ضيفًا على نظيره مومباي سيتي الهندي، عصر اليوم الإثنين الموافق السادس من شهر نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السعودي ضد مومباي سيتي، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

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وضم تشكيل الهلال السعودي ضد مومباي سيتي في دوري أبطال آسيا كل من :

حراسة المرمى.. محمد العويس

خط الدفاع .. سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي ، حسان تمبكتي ، محمد البريك

خط الوسط.. محمد كنو، روبن نيفيز ، مالكوم ،ميشيل ديلجادو، سالم الدوسري.

وفي الهجوم..ميتروفيتش

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد: ” حبيب الوطيان ،محمد جحفلي، خليفة الدوسري ، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد القحطاني، الأسمري، زيد ،عبدالله الحمدان، صالح الشهري”.

ويحتل الهلال السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد مومباي سيتي في المركز الرابع بدون نقاط.