القوة الجوية يعمق جراح الاتحاد السعودي بهزيمة جديدة في دوري أبطال آسيا ويؤزم موقفه

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، هزيمة جديدة أمام نظيره القوة الجوية العراقي في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وخسر الاتحاد السعودي بهدفين مقابل لا شيء أمام نظيره القوة الجوية العراقي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وسجل ثنائية فريق القوة الجوية العراقي في شباك الاتحاد السعودي، علي جاسم في الدقيقة 44، ومهند عبدالرحيم في الدقيقة 52.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد القوة الجوية العراقي إلى7 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد الاتحاد السعودي في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

وكان الاتحاد قد خسر بهدف دون رد قبل أيام أمام نظيره الشباب، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وتأجل تأهل الاتحاد السعودي إلى الدور المقبل في دوري أبطال آسيا، بعد أن كان يحتاج إلى الفوز فقط لضمان الصعود.