جماهير ميلان تجهز مفاجأة غير متوقعة لحارس باريس سان جيرما

تجهز جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، مفاجأة غير متوقعة لحارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال المباراة المرتقبة بينهما.

وأكدت صحيفة فرانس برس، أن الحارس الدولي جانلويجي دوناروما، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيحظى باستقبال عدائي خلال مواجهة فريقه السابق ميلان الإيطالي.

ويواجه جانلويجي دوناروما، فريقه السابق ميلان، على ملعب سان سيرو للمرة الأولى منذ أنضمامه إلى باريس سان جرمان الفرنسي وذلك بعدما أصبح العدو رقم واحد لجماهير النادي الإيطالي.

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وكان جانلويجي دوناروما، قد انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان في الموسم قبل الماضي، وذلك بعد محادثات طويلة مع إدارة نادي ميلان لتجديد عقده والتي انتهت بالفشل.

جماهير ميلان أصبحت غاضبة من دوناروما، بسبب أنه انضم إلى صفوف النادي الإيطالي في سن الـ14، وأصبح لاعبًا في الفريق الأول في سن 16 عامًا، وأكد كثيرًا أنه يحب النادي، وهو ما جعل الجماهير تظن أنه سيظل في صفوف الفريق حتى الاعتزال..

ويلتقي ميلان الإيطالي بنظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.