جوارديولا عن كأس العالم للأندية : حلم لم نحققه في مانشستر سيتي

علق الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن المشاركة في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

وحجز مان سيتي مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية ” كأس العالم للأندية يعتبر حلم لم نفز به من قبل، ولم نذهب للبطولة حيث من المفترض التتويج أولًا بدوري أبطال أوروبا”.

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وتابع المان سيتي” اللقاء الأول صعب نحن نستعد لبطولة كأس العالم للأندية لأنها حلم بالنسبة لنا”.

وأوضح” اللاعبين يتحدثون بشكل مستمر في غرف تبديل الملابس، من أجل إضافة كأس العالم للأندية إلى مسيرتهم المرموقة والتتويج بلقب ليس في جعبتهم.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة العالمية كل من ” لأهلي المصري، اتحاد جدة السعودي، مانشستر سيتي الإنجليزي، كلوب ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أوراوا ريدز الياباني، فلومينينسي بطل كأس ليبرتادوريس”.