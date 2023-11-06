لاعب آرسنال السابق يحذر مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

حذر الفرنسي سمير نصري لاعب نادي آرسنال السابق، مواطنه كيليان مبابي من ترك باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد، مؤكدا أنه لو كان بمكانه سيبقى في العاصمة الفرنسية.

وقال سمير نصري في تصريحات لـ Le10sport: "قبل عامين، قلت إنه أفضل لاعب في العالم، وما زلت أعتقد ذلك".

وأضاف: "إذا رحل عن باريس سيترك فجوة كبيرة داخل الفريق، وسيكونون قادرين على ضم لاعبين آخرين، لكن اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم لن يكونوا مثل مبابي، هذا واضح".

وأضاف سمير: "مبابي ولد في العاصمة الفرنسية، وأنا في مكانه سأبقى في باريس سان جيرمان بدلاً من الذهاب إلى مدريد، لذلك أعتقد أنه من الأفضل أن تكون "الملك في قريتك".

واختتم: "لو كان مرسيليا مملوكا لقطر عندما كنت في النادي، لما كنت سأغادر أبدا وانتقل إلى آرسنال".

جدير بالذكر، تدرج نصري صاحب الـ36 عاما في صفوف مارسيليا قبل أن ينتقل إلى أرسنال في عام 2008.

وغادر سمير أرسنال إلى مانشستر في عام 2011 وفاز بأربع ألقاب محلية مع السيتي، ولعب لاحقًا لأندية إشبيلية ووست هام وأندرلخت قبل أن يعتزل قبل عامين.