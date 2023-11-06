"بعد الرحيل".. قرار جديد من الزمالك بشأن أوسوريو

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، توجيه الشكر إلى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق على الفترة التي قضاها مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكان نادي الزمالك قرر أمس توجيه الشكر لخوان أوسوريو، وتعيين معتمد جمال مدرب مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد النتائج السيئة للفريق.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن نادي الزمالك يقوم حاليا بالتفاوض مع المدير الفني الكولومبي، على تخفيض الشرط الجزائي، المقدر بشهرين، مع دفع المستحقات المتأخرة أيضا، وعدم تقديمه أي شكاوي، في الاتحاد الدولي.

أضاف المصدر، أن أوسوريو سوف يتواجد في النادي قبل مغادرته القاهرة، لتوديع اللاعبين، وسيتم تكريمه من جانبه مجلس إدارة نادي الزمالك، على الفترة التي قضاها داخل النادي الأبيض.