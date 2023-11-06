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ريال مدريد يستعد لتجديد عقد 3 لاعبين خلفا لـ فينيسيوس ورودريجو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يستعد نادي لتجديد عقد 3 لاعبين خلفا لرودريجو وفينيسيوس، في ظل تنفيذ خطة الحفاظ على اللاعبين الشباب ومواصلة تدعيم الفريق من أجل مواصلة حصد الألقاب المحلية والأوروبية.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" أن إيدير ميليتاو سيوقع أيضًا عقدًا جديدًا مع ريال مدريد قريبًا، وسيمتد حتى يونيو 2028، كما تم الاتفاق عليه قبل عام واحد.

وسيكون الشرط الجزائي للمدافع البرازيلي مماثلاً لعقود زملائه في الفريق 1 مليار يورو، كما سيوقع فالفيردي وكامافينجا عقودًا جديدة قريبا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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