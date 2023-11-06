معتمد جمال يصل نادي الزمالك لقيادة المران الأول للفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - وصل معتمد جمال المدرب الجديد لنادي الزمالك، إلى مقر النادي الأبيض منذ قليل، لقيادة تدريب الفريق الأول استعدادا لمواجهة بيراميدز المقبلة.

ويعد مران اليوم هو الظهور الأول لمعتمد جمال رفقة الفريق الأبيض، بعد قرار مجلس الإدارة أمس بإقالة الكولومبي خوان أوسوريو بسبب النتائج السيئة.

ويخوض الزمالك مرانه اليوم في الثالثة عصرا، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غدا الأربعاء في قبل نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تلقى الخسارة في المباراة الماضية على يد زد بهدفين مقابل هدف، في بطولة الدوري المصري الممتاز.