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"معصية فتوح".. الزناري وصبحي يصلان الزمالك منذ قليل لهذا السبب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وصل منذ قليل الثنائي محمد صبحي ومصطفى الزناري إلى نادي الزمالك، من أجل الخضوع للتحقيق من قبل الشؤون القانونية.

وكان نادي الزمالك قام بتحويل الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، للتحقيق بسبب ما بدر منهم وخروجهم من المعسكر الماضي لمباراة زد، مع عرضهم للبيع.

وعلم موقع "الخليج 365" أن أحمد فتوح لاعب الفريق تخلف عن الحضور، ولم يظهر داخل النادي رفقة الثنائي، رغم إخطاره بالموعد.

ومن المنتظر أن يتم التحقيق مع الثنائي، على ما بدر منهم، وأسباب خروجهم من المعسكر بدون إذن المدير الفني أو مدير الكرة، على أن يتم توقيع عقوبة مالية وفقا للتقرير.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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