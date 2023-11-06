محضر من مرتضى منصور ضد مجلس إدارة الزمالك.. إعلامي يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام قيام مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتحرير محضر ضد مجلس إدارة النادي الأبيض الحالي برئاسة حسين لبيب.

قال أمير هشام خلال تقديمه برنامجه عبر قناة النهار: "مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، حرر محضر ضد كسر باب مكتبه داخل النادي، من قبل أعضاء مجلس الإدارة الحالي".

وأضاف: "مرتضى منصور أكد في المحضر، أنه لم يحصل على حقائبه من غرفته داخل النادي، وسوف يتم فتح الباب بلجنة من وزارة الشباب والرياضة وتسليم كل متعلقاته".

وكان مرتضى منصور تم عزله من منصبه في نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، قبل استقالة جميع أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأزمة المالية.