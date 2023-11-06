الإسباني دومينيك مساعد جوارديولا يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

دخل الإسباني دومينيك تورنت ضمن المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بدلا من الكولومبي خوان أوسوريو الذي تمت إقالته.

وعلم موقع الخليج 365، أن أحد شركات التسويق، عرضت اسم الإسباني دومينيك لتولي تدريب الزمالك في الفترة المقبلة، في ظل تمتع المدرب بسيرة ذاتية قوية.

وتولي المدير الفني الإسباني، في آخر محطاته تدريب فريق جالطا سراي التركي، فضلا عن تواجده مدربا مساعدا للإسباني جوارديولا مع فريق منشستر سيتي لفترة طويلة.

ومن المنتظر أن يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة القليلة المقبلة، ملف المدير الفني الأجنبي الذي سيتولى تدريب الفريق.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تولي معتمد جمال المسئولية الفنية لنادي الزمالك بشكل مؤقت في مواجهة بيراميدز المقبلة بكأس مصر، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.