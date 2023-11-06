جوارديولا: ستكون مباراة كأس العالم الأولى صعبة للغاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة يانج بويز ضمن الأسبوع الرابع بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، عن الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، ومدى جاهزية هالاند للمباراة.

وقال بيب عن جاهزية هالاند: "سنتدرب بعد ظهر اليوم لذا لا أعرف بعد، لكن تحدثت مع الطبيب ومعه وقال بالأمس إنه يشعر بتحسن كبير لكني لا أعرف ما سيجري اليوم".

وعن جوسكو جفارديول، أضاف: "كنا نعلم أنه لاعب رائع وهذا ما أبحث عنه أولاً، حيث يمكنه اللعب في قلب الدفاع وقررت في بعض المباريات إشراكه كظهير، لذلك هو محترف بشكل لا يصدق".

وتابع جوارديولا: "حال فزنا غدا سنتأهل للدوري المقبل إنه أمر لا يصدق، ولدينا فرصتين أخريين، لكن عندما تتاح لك أول فرصة فهذا يعني الكثير للنادي، نأمل أن نتمكن من إنهاء المهمة غدا".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، اختتم: "لم نفز بهذه البطولة من قبل لأننا لم نشارك فيها أبدا، ستكون المباراة الأولى صعبة للغاية بالنسبة لنا، ونحن نستعد جيدا لأنها حلم بالنسبة للجميع هنا، اللاعبون يتحدثون في غرف تبديل الملابس يريدون إضافة بطولة مهمة إلى مسيرتهم".