مصدر يكشف موقف عودة القندوسي للأهلي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف عودة الجزائري أحمد القندوسي، إلى الفريق الأحمر، مرة آخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

وكان النادي الأهلي، قرر إعارة أحمد القندوسي مع بداية الموسم الحالي، إلى نادي سيراميكا كليوباترا، لمدة موسم، بناء على قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن كولر لم يطلب عودة أحمد القندوسي في شهر يناير المقبل كما تدردد ولا يوجد بند في عقد اللاعب يشير إلى إمكانية عودته في منتصف الموسم.

أضاف المصدر، العقد بين الطرفين ينص على أن يستمر القندوسي حتى نهاية الموسم، ولا يوجد بند الشراء النهائي لصالح نادي سيراميكا كليوباترا.

أوضح: كولر طلباته محددة في انتقالات يناير، بدعم الجبهة اليسرى وخط الدفاع فقط، ولم يطلب تدعيم خط الوسط.

جدير بالذكر أن أحمد القندوسي يقدم مستوى مميز مع فريق سيراميكا كليوباترا، في بطولة الدوري المصري الممتاز، منذ انتقاله من النادي الأهلي.