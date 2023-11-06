شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يستعيد جهود تقا وياسين بعد انتهاء الأجندة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الاتحاد السكندري جهود الثنائي سيف تقا وأحمد ياسين بعد انتهاء فترة توقف الدوري الحالية، بعد الانتهاء من برنامجهما العلاجي للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا، وحرمتهما من المشاركة في مباريات زعيم الثغر الأخيرة بالدوري.

وخضع أحمد ياسين لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الدكتور محمد الصاوى طبيب الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري، بعد الإصابة فى الركبة اليمنى على أن يكون جاهزاً للمشاركة في المباريات بعد انتهاء فترة توقف الدوري التي ستبدأ بعد انتهاء منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض معسكر غلق بإحدى المدن الساحلية لمدة 10 أيام، خلال فترة توقف الدوري فى شهر نوفمبر الجاري، لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون فى التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يحدد الجهاز الفني لزعيم الثغر المكان الذي سيخوض خلاله معسكره المغلق، وإن كان الأقرب هى مدينة الإسماعيلية، حيث سيعمل خلاله العشري على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والبدلاء، من أجل الاستعانة بهم في المباريات القادمة، وكذلك الحفاظ على حساسية المباريات عند المجموعة الأساسية.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، منذ يوم السبت الماضي عقب الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية غدا الأربعاء ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.