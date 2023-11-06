شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يصل الزمالك لقيادة أول مران للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل معتمد جمال، المدرب العام لفريق الزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، مقر النادى فى ميت عقبة لقيادة أول مران للفرق تحت قيادته بعد ساعات من قرار مجلس الإدارة بإسناد المهمة الفنية له مؤقتا خلفا لأوسوريو.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مران اليوم على ملعب النادى، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى.

ومن المنتظر أن يطلع معتمد جمال على التقارير الخاصة بالفريق، حتى يتمكن من الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالفريق خلال الفترة القصيرة جدًا التى تسبق مواجهة بيراميدز.

وكان مجلس إدارة الزمالك قد اتخذ 4 قرارات فى اجتماعه أمس والتى جاءت كالتالى:

أولا: إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على مجلس الإدارة طبقا للوائح الفيفا.

ثانيا: عرض كل من اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع.

ثالثا: توجيه الشكر للمدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ومساعده مدحت عبد الهادي.

رابعا: تعيين معتمد جمال مدرب عام وقائم بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني.