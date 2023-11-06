كل ما تريد معرفته عن المدير الفنى الجديد للزمالك

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القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على مشوار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو مع فريق الزمالك، بعدما أصدر مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، قرارًا بالإطاحة بالمدرب، ومعه مدحت عبد الهادى المدرب العام، بسبب سوء النتائج التى حققها الفريق فى الفترة الماضية.

س.. من هو بديل أوسوريو فى الزمالك؟

ج.. بعد قرار مجلس إدارة نادى الزمالك برحيل أوسوريو ومدحت عبد الهادى من القيادة الفنية للفريق الكروى الأول، استقر المجلس على الاستعانة بـ معتمد جمال ليصبح مدربًا عامًا والقائم بأعمال المدير الفنى لحين التعاقد مع مدرب جديد.

س.. ما هو مصير الجهاز المعاون لأوسوريو فى الزمالك؟

ج.. استقر مجلس إدارة الزمالك على عدم رحيل الجهاز المعاون لأوسوريو، باستثناء مدحت عبد الهادي، واستمرار كل من أحمد مجدى المدرب المساعد، ومحمد عبد المنصف مدرب حراس المرمي، ومحمد عبد الواحد مديرًا للكرة.

س.. هل يستمر معتمد جمال فى القيادة الفنية بعد مباراة بيراميدز؟

ج.. يبذل مجلس إدارة نادى الزمالك مجهودًا مضاعفًا فى الفترة الحالية من أجل التوصل لاتفاق مع مدير فنى جديد يتولى زمام الأمور، ويرغب المجلس فى التعاقد مع مدرب يتولى المهمة ويستغل فترة التوقف الدولى المقبلة بسبب معسكر منتخب مصر، حتى يستطيع التعرف على الفريق قبل انطلاق مسابقة الدورى مرة أخرى.

س.. كيف يفكر المجلس فى المدير الفنى الجديد؟

ج.. هناك رأيان داخل مجلس الزمالك، يرغب الرأى الأول فى التعاقد مع مدير فنى أجنى لم يسبق له العمل فى مصر، ويكون صاحب سيرة ذاتية كبيرة، لإرضاء الجماهير البيضاء، وهو الرأي الأرجح حتى الأن، والرأي الثانى يميل للمدير الفنى المصرى حتى يكون ملمًا بالدورى المصري ولا يحتاج لفترة كبيرة من الوقت حتى يتعرف على اللاعبين والبطولة المحلية.