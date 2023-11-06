شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد إطلاق حملة وثق الإلكترونية للانتخابات الرئاسية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة YLY حملة "وثق" الإلكترونية للانتخابات الرئاسية 2024 فى جميع محافظات مصر، بحضور قيادات الوزارة، وشباب المشروع من مختلف المحافظات بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

افتتح اللقاء بعرض ڤيديو عن دعم وزارة الشباب والرياضة والوزير للشباب، ثم الحديث عن حملة "وثق" وهى حملة إلكترونية بفكر وأيادى شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY، من انحاء الجمهورية، لتشجيع وتوعية الشباب بدورهم المجتمعي والوطني، وتأثيرهم القوى فى بلدهم، خلال فترة الاستحقاق الانتخابى، وهى من الشباب وللشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال إطلاق حملة "وثق" ولقائه بشباب مشروع YLY، بمدى اهتمام الوزارة بهذه الحملة الأولى من نوعها للانتخابات الرئاسية، لتوسيع قاعدة المشاركة الإنتخابية، والتشجيع على أداء الواجب الوطني، وتشكيل الوعي لدى الشباب، وإبراز وتوثيق دور الشباب ف العملية الإنتخابية وأداء الواجب الوطني، وتسليط الضوء على القوة الشبابية فى إتخاذ القرارات المصيرية.

حضر اللقاء نجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومعاوني الوزير، وشهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة.