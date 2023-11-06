شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستقر على خوض مباريات ودية فى توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الداخلية على خوض عدد من المباريات الودية خلال فترة توقف الدوري الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر الجاري، من أجل استعدادات منتخب مصر لخوض مباراتيه أمام جيبوتي وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحصل لاعبو الداخلية على راحة سلبية لمدة 4 أيام خلال فترة توقف الدوري، على أن يعود لاستئناف التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة ضمن التحضير لاستئناف مباريات الدوري، والتي تشهد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في المباريات الماضية.

وغاب محمد نجيب عن مباريات الداخلية الماضية بسبب شكواه من التهابات الركبة، ويحاول الجهاز الفني استغلال فترة توقف الدوري فى تأهيله، على أن يكون جاهزاً مع عودة الدوري عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري برصيد 4 نقاط جمعهم من فوز وتعادل، بينما تلقى 3 هزائم.