شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف إصابة محمد فوزى ويؤكد جاهزية ثنائى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام مصطفى، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن محمد فوزي حارس المرمى تعرض لالتهابات خفيفة فى الركبة، مشيرا إلى أن الحارس سيخضع للأشعة من أجل الاطمئنان فقط.

وخرج فوزي متأثرا بإصابته في لقاء طلائع الجيش أمس، والذي انتهى بخسارة الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات الجولة السادسة من دوري nile.

وأضاف طبيب الدراويش فى تصريحات للموقع الرسمي، "أحمد عادل عبد المنعم حارس المرمى اكتمل شفاؤه وسينتظم بالتدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية وموقف مشاركته في اللقاءات القادمة حسب رؤية الجهاز الفني".

وتابع، "محمد مخلوف لاعب الارتكاز سيشارك بالتدريبات الجماعية خلال فترة التوقف الحالية حيث سيكون جاهزا في قادم المباريات".

من ناحية أخرى، يسعى إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلى، لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضغف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات.

ويسعى جهاز الاسماعيلى لمحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي من شأنها استمرار نزيف النقاط.

كما يسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

كما وجه إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى تحذير شديد اللهجة لمدافعى فريقه بضرورة التركيز في الدقائق الأخيرة من عمر المباريات لتفادى أهداف اللحظات الأخيرة التي تسكن الشباك وتكون سبباً في إضاعة مجهود الفريق بالكامل.

ويحتل الاسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز في لقاء و تعادل في مثله خسر في 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء 28 نوفمبر الجارى باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وقاد إيهاب جلال فريق الإسماعيلي في 6 مباريات هذا الموسم ببطولة الدوري المصري الممتاز، حقق فوزا وحيدا فقط، وتعادلا وحيدا أيضًا، بينما تلقى 4 هزائم، منها هزيمتان في الوقت القاتل من المباراة.