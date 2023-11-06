شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام بواتنج وساليفو لتدريبات الاتحاد السكندري 11 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم الثنائي مورو ساليفو وبنجامين بواتنج لاعبا الاتحاد السكندري فى تدريبات زعيم الثغر 11 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها اللاعبون خلال فترة توقف الدوري.

ووافق الجهاز الفني للاتحاد على سفر بواتنج وساليفو إلى بلادهما بعد الانتهاء من مباراة سموحة الأخيرة في الدوري، لقضاء الإجازة برفقة عائلاتهما قبل العودة مجددا والانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعداداً للمباريات القادمة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

واتفق الجهاز الفني للاتحاد السكندري على خوض معسكر غلق بإحدى المدن الساحلية لمدة 10 أيام، خلال فترة توقف الدوري الحالية فى شهر نوفمبر الجاري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولم يحدد الجهاز الفني لزعيم الثغر المكان الذي سيخوض خلاله معسكره المغلق، وإن كان الأقرب هي مدينة الإسماعيلية، حيث سيعمل خلاله العشري على تجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة والبدلاء، من أجل الاستعانة بهم في المباريات القادمة، وكذلك الحفاظ على حساسية المباريات عند المجموعة الأساسية.

وحصل فريق الاتحاد السكندري على راحة سلبية لمدة 4 أيام، منذ السبت الماضي عقب الانتهاء من مواجهة سموحة في الجولة السادسة من عمر الدوري، بسبب توقف الدوري خلال شهر نوفمبر الجاري لظروف خوض منتخب مصر مباراتيه ضد جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستأنف زعيم الثغر تدريباته الجماعية غدا، ضمن التحضير لعودة منافسات بطولة الدوري المصري بعد الانتهاء من فترة التوقف الدولي.