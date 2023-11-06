شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحذر دفاع الأهلى من تحركات القندوسى قبل مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، دفاع فريقه من خطورة الجزائري أحمد القندوسى لاعب المارد الأحمر المعار لسيراميكا، وذلك قبل مواجهة الفريقين بالدوري، مطالباً بضرورة فرض رقابة لصيقة على اللاعب لمنعه من الوصول للشباك الحمراء.

وانتقل القندوسي للأهلي فى يناير الماضي قادماً من نادي وفاق سطيف الجزائري بعقد مدته 4 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يقرر الأهلي إعارته إلى سيراميكا بنهاية الموسم الماضي بعقد مدته موسم.

وساهم القندوسي برفقة زملائه فى قيادة سيراميكا لتحقيق انتصارات جيدة هذا الموسم، كان آخرها الفوز على بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري ( دوري nile).

القندوسي لعب مع الأهلي 21 مباراة بمجموع دقائق بلغ 1075 دقيقة، سجل هدفين فقط بقميص المارد الأحمر فى بطولتي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، ولم يسجل أى أهداف مع الأحمر في الدوري الممتاز وصنع 3 أهداف. وتوّج اللاعب الجزائري مع الأهلي بأربعة بطولات هي الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري.

أما مع سيراميكا فيقدم اللاعب الجزائري عروضاً مميزة منذ انطلاق الموسم حتى الآن، فقد شارك فى 5 مباريات ببطولة الدوري المصري (دوري nile) وسجل 4 أهداف ولم يصنع أى أهداف، وفاز بجائزة رجل اللقاء مرتين.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.