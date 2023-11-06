7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الاثنين، الموافق 6/ 11/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها.. أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك على إنستجرام.. وشيكابالا يحذف اللاعب، وسوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست.

أحمد فتوح يلغى متابعة الزمالك على إنستجرام.. وشيكابالا يحذف اللاعب

ألغى أحمد فتوح، لاعب فريق الزمالك، متابعته لصفحة نادى الزمالك الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعد ساعات قليلة من قرار مجلس الإدارة بإيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، وعرضه للبيع فى يناير.

محمد صبحى والزنارى يظهران فى الزمالك تمهيداً للخضوع للتحقيق

وصل محمد صبحى حارس مرمى الزمالك ، ومصطفى الزنارى لاعب الفريق لمقر النادى بميت عقبة، بعد ساعات من قرار مجلس الإدارة بتحويلهما للتحقيق وعرضهما للبيع على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى الدورى.

فيتوريا يطلب الاطلاع على نتيجة تحقيق الزمالك مع فتوح وصبحي قبل إعلان القائمة

طلب روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها إدارة الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي قبل حسم موقفهما من المعسكر المقبل لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير وكولر يتمسك بنجاح تجربة موديست

أعلن الإعلامى أحمد شوبير أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات الاهلى فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إمام عاشور "نمبر 1" فى حسابات فيتوريا بوسط ملعب منتخب مصر

نجح إمام عاشور لاعب الأهلى فى انتزاع لقب "نمبر 1" فى وسط ملعب منتخب مصر من زميله مروان عطية فى حسابات روى فيتوريا المدير الفنى للفراعنة. وقرر فيتوريا الاعتماد على إمام عاشور أساسياً فى مباراتى جيبوتى وسيراليون بتصفيات كأس العالم، بعدما اطمأن فيتوريا على جاهزيته تماماً والعودة للمباريات.

على معلول يغيب عن الأهلى فى مباراة سيراميكا بسبب العضلة الخلفية

يفتقد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

المصري يتمسك ببقاء على ماهر وجهازه الفنى لدعم استقرار الفريق