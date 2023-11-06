شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعاقب وفتوح يرد.. أزمة بيع الثلاثي المتمرد تتواصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال أصداء قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك بإيقاف الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح وعرضهم للبيع تسيطر على المشهد الرياضي في مصر، لا سيما بعد تداول رد فعل اللاعب الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلَّق أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بسخرية على قرار إيقافه وعرضه للبيع في يناير/ كانون الثاني، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وأعرب اللاعب عن سخريته من الأمر، عبر حسابه على إنستغرام؛ وذلك باستخدام رموز تعبيرية ضاحكة «إيموجيز»، رداً على قرارات الزمالك.

من جانبه، علَّق لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على أزمة الثلاثي، منتقداً تصرفات أحمد فتوح، قائلاً: «لقد فعل ما لم أفعله أنا في النادي.. لم أفتعل مشاكل بهذا القدر في النادي مثلما فعل فتوح، ولا يوجد لاعب أكبر من الكيان ومن اسم الزمالك»، موجهاً الشكر لمجلس إدارة حسين لبيب.

وكان مجلس الإدارة قد قرر إيقاف الثلاثي وإحالتهم إلى التحقيق العاجل، مع عرضهم للبيع أيضاً في فترة الانتقالات الشتوية يناير/ كانون الثاني.

وكان فتوح والزناري وصبحي قد خرجوا من معسكر الفريق قبل مواجهة فريق زد، التي أقيمت مساء الجمعة، من دون إذن، فتدخلت الإدارة لفرض عقوبات عليهم.

وتعرض الزمالك لخسارة ثانية توالياً في مسابقة الدوري، ليحتل المركز السابع عقب مرور ست جولات برصيد 8 نقاط.