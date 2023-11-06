شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية العراقي يفوز على الاتحاد السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حقق القوة الجوية العراقي فوزاً ثميناً على ضيفه اتحاد جدة السعودي 2 - 0 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «فرانسو حريري» في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وهي ضمن الجولة الرابعة من دوري المجموعات لبطولة أندية آسيا أبطال الدوري.

وكان اتحاد جدة السعودي قد فاز على القوة الجوية 1-0 في مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي على ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة.

قدم فريق القوة الجوية عرضاً جميلاً، وتمكن من تجريد منافسه من الخطورة، وأصبح في أكثر أوقات المباراة هو المبادر بالهجمات التي لو استغلت بشكل صحيح من قبل المهاجمين علي جاسم ومهند عبد الرحيم لتضاعفت النتيجة؛ حيث أهدر الاثنان أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، بسبب التسرع أو عدم التركيز، بينما لم يظهر فريق اتحاد جدة السعودي بالصورة المعروفة عنه، وكأن لاعبيه أرادوا إكمال المباراة بأي طريقة كانت، سجل الهدف الأول للقوة الجوية اللاعب علي جاسم بعد سلسلة من التمريرات المتقنة بين اللاعبين إبراهيم بايش ومهند عبد الرحيم، لتصل الكرة بشكل مريح إلى علي جاسم الذي وضعها داخل الشباك بكل هدوء وثقة في الدقيقة 43، بينما أضاف اللاعب مهند عبد الرحيم بطريقة مشابهة للهدف الأول عندما تلقى كرة عرضية؛ حيث أخمدها ثم سددها إلى داخل الشباك في الدقيقة 52.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، حاول اتحاد جدة تقليص الفارق من خلال قيامه بشن هجمات عدة على مرمى حارس القوة الجوية محمد حميد، الذي تألق أكثر من مرة في رد محاولات مهاجمي الاتحاد، بينما خضع كريم بن زيمة إلى مراقبة لصيقة جداً من مدافع القوة الجوية رسلان حنون؛ لذلك لم يظهر بالصورة المعروفة عنه ولم يشكل أي خطر حقيقي على مرمى فريق القوة الجوية.

وبهذا الفوز رفع القوة الجوية رصيده إلى 7 نقاط ليكون في المركز الثاني في المجموعة التي بقي اتحاد جدة السعودي يتصدرها برصيد 9 نقاط.