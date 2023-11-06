معتمد جمال يقود تدريب الزمالك اليوم للمرة الأولى بعد اقالة أوسوريو

ياسر رشاد - القاهرة - أستهل معتمد جمال المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول اليوم للأبيض بعد توليه القيادة الفنية بشكل مؤقت.

المران الأول

وقاد المدرب العام تدريبات الفريق الفارس الأبيض الذي انطلق في الرابعة عصر اليوم، فيما حرص على الحضور مبكرا لمقر النادي للاطلاع على بعض التفاصيل من الجهاز المعاون والجهاز الاداري والطبي.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قد قرر تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني عقب توجيه الشكر للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق بجانب مساعده فريدي هيرناندو وبالاضافة الى مدحت عبد الهادي المدرب العام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز في المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الدور نصف نهائي لبطولة كأس مصر، المقرر لها الأربعاء المُقبل باستاد القاهرة الدولي.