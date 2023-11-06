مختطفو والد لويس دياز يتعهدون بإطلاق سراحه بشرط

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت العصابة الكولومبية عن نيتها بإطلاق سراح والد لاعب ليفربول الإنجليزي لويس دياز، بعدما تعرض للخطف كرهينة خلال الأسبوع الماضي من أمام أحد محطات الوقود.

وكان لويس دياز قد غاب عن مباراتي نوتينجهام فورست وبورنموث ضمن المنافسات الإنجليزية خلال الفترة الماضية.

وشهدت مباراة لوتون تاون وليفربول احتفال لويس دياز بتويجه رسالة "الحرية لأبي"، بعدما أصبح والد نجم ليفربول في قبضة العصابة الكولومبية.

بيان جيش التحرير الوطني المتمرد

وأصدرت الجهة التي قامت بإلقاء القبض على والد لويس ديازو كرهينة في الـ 28 من شهر أكتوبر الماضي، حيث جاء البيان كالتالي:

"في الثاني من نوفمبر، أبلغنا البلاد بقرار إطلاق سراح السيد لويس مانويل دياز، والد اللاعب لويس دياز . ومنذ ذلك التاريخ، بدأنا عملية إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن. ونحن نبذل الجهود لتجنب وقوع حوادث مع القوات الحكومية".

وتابع: "المنطقة لا تزال عسكرية، فهم ينفذون تحليقات جوية، وكذلك انتشار القوات، ويبثون ويقدمون مكافآت كجزء من عملية بحث مكثفة، ولا يسمح هذا الوضع بتنفيذ خطة الإفراج بسرعة وأمان، حتى لا يتعرض السيد لويس مانويل دياز للخطر".

وأكمل: "إذا استمرت العمليات في المنطقة، فإنها ستؤخر إطلاق سراحه وستزيد المخاطر. نحن نتفهم معاناة عائلة دياز مارولاندا، ونقول لها إننا سنفي بوعدنا بإطلاق سراحه من جانب واحد، بمجرد أن يتوفر لنا الأمن والأمان الكامل، ضمن ضمانات عملية التحرير".

الجدير بالذكر أن الحكومة الكولومبية قد أعلنت في وقت سابق بإن الشرطة الكولومبية تعرفت على هوية الأشخاص الخاطفين لوالد نجم ليفربول، حيث شاركت قوات من الشرطة والجيش الكولومبي للوصول للرهينة، بعدما تداولت عدد من وسائل الإعلام العالمية هذا الخبر.