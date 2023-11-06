الزناري وصبحي يخضعان للتحقيق بـ الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تحويل الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للتحقيق بعد تركهم لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة زد بدون إذن من الجهاز الفني بقيادة المدرب السابق خوان كارلوس أوسوريو.

وتواجد الثنائي الزناري وصبحي في مقر النادي منذ قليل، حيث خضعوا للتحقيق نحت إشراف الشؤون القانونية، وغادرا الثنائي دون حضور التدريبات لحين إعلان نتيجة التحقيق وإبلاغ الإدارة بالموقف.

في سياق متصل، لم يحضر أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التحقيق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت قبل مواجهة الفارس الأبيض أمام زد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وتعرض الزمالك للهزيمة من زد بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي شهدها ملعب القاهرة الدولي.

بينما قرر مجلس الإدارة عرض الثلاثي محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد صبحي رضهم للبيع، بعد التحقيق معهم، بعدما تركوا معسكر الفريق قبل مواجهة زد.