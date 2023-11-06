فتوح يلغي متابعة الزمالك.. وإمام عاشور يظهر في الصورة

قام أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإلغاء متابعة حساب القلعة البيضاء الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد الأزمة الأخيرة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أعلن أمس الأحد، بشكل رسمي، عن إحالة اللاعب للتحقيق وعرضه للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي تلك العقوبة بعد أن ترك فتوح معسكر الزمالك ليلة مباراة الفريق الأبيض أمام نظيره زد في بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة السادسة.

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يشار إلى أن الزمالك خسر بهدفين مقابل هدف أمام نظيره زد ، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، قام أحمد فتوح بالاعجاب بصورة إمام عاشور، لاعب النادي الاهلي، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأكدت المصادر أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، علم بما قام به أحمد فتوح، وهو ما أثار غضب قائد الفريق، وقام بحذفه من على السوشيال ميديا.