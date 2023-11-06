مدرب النصر ينفجر غاضباً في المؤتمر الصحفي بسبب رونالدو.. فيديو

انفجر البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر غاضبًا، خلال المؤتمر الخاص بمباراة الدحيل بسبب نجم الفريق كريستيانو رونالدو.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيرة الدحيل القطري غداً الثلاثاء في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.

وشهدت قائمة الأجانب لمواجهة الدحيل التي أعلنها كاسترو غياب نجم الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وانتقد البعض كاسترو بسبب استبعاد رونالدو، لينفجر المدير الفني غاضباً.

وقال كاسترو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النصر والدحيل: “انا دائمًا احترم الاعلاميين، ولكن يجب على الاعلام احترامي”.

وتابع: “أنا لم اقرر استبعاد كريستيانو رونالدو، ولكن امكانياته قررت ذلك، لأنه قبل 48 ساعة فقط لعب مباراة، وقبلها لعب 120 دقيقة”.

وكانت قناة الكأس القطرية قد اوضحت في تقاريرها أن كاسترو قرر استبعاد رونالدو بسبب شعورة بالإرهاق، وفضل المدير الفني عدم المخاطرة بالاعب.