رسالة نارية من القوة الجوية بعد الفوز على الاتحاد السعودي

وجه نادي القوة الجوية العراقي، رسالة نارية إلى نادي الاتحاد السعودي، بعد أن حقق الفوز على العميد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي، في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين أمام نظيره الاتحاد السعودي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

ونشر نادي القوة الجوية العراقي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ‎انستجرام، بعد انتهاء المباراة أمام اتحاد جدة وكتب: “لا اتحاد امام القوة، نحن القوة و الاتحاد و الاستثناء”.

اقرأ أيضًا..فتوح يلغي متابعة الزمالك.. وإمام عاشور يظهر في الصورة

ووصل فريق القوة الجوية العراقي إلى النقطة 7 نقاط محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بينما توقف رصيد الاتحاد السعودي عند 9 نقاط محتلًا المركز الأول.

وفشل فريق الاتحاد السعودي في حسم التأهل إلى الدور القادم في دوري أبطال آسيا، حيث أنه كان يحتاج إلى الفوز فقط.