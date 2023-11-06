ريال مدريد يتلقى صدمة بإصابة بيلينجهام قبل مواجهة براجا

تلقى ريال مدريد صدمة مساء اليوم الاثنين، بشأن إصابة لاعبه بيلينجهام، والتي تعرض لها بالأمس، في مباراتهم الأخيرة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني.

وأصيب بيلينجهام منذ الدقائق الأولى في مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، في المواجهة التي جمعتهما بالأمس، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني الممتاز.

واستأنف بيلينجهام المباراة حتى نهايتها دون أن يغادر الملعب، رغم إعلان الجهاز الطبي عدم قدرته عن الاستمرار في اللقاء.

وخضع اللاعب للفحوصات الطبية اليوم الاثنين، والتي أظهرت أن اللاعب يعاني من بعض الأضرار البسيطة في كتفه الأيسر، وهي ليست خطيرة.

ولكنها أكدت أن اللاعب غير مؤكد مشاركته في مباراتهم المقبلة ضد سبورتنج براجا، والمقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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وتأكد إصابة اللاعب بخلع في الكتف، ولكن لا يستبعد وجود بيلينجهام في قائمة ريال مدريد لمواجهة سبورتنج براجا، لكن الإصابة قد تجعله يلعب بسرعة وقوة أقل، لذلك قد يفضل الجهاز الطبي إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، وغيابه لفترة أطول.