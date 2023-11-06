هل اقترب سانتو من الرحيل عن الاتحاد السعودي؟.. أرقام سلبية

خسر فريق الاتحاد السعودي الأول لكرة القدم، أمام نظيره القوة الجوية العراقي، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وتأجل تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي، حيث كان يحتاج إلى الفوز لضمان الصعود رسميًا.

ويحتل الاتحاد السعودي المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد القوة الجوية العراقي، في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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ويعاني فريق الاتحاد السعودي من سلسلة من النتائج السلبية خلال الفترة الأخيرة وهي ما قد تعجل برحيل نونو سانتو عن تدريب العميد.

وأكد المعلق الرياضي عصام الشوالي، أنه من الممكن أن تتم إقالة نونو سانتو، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي.

يشار إلى أن فريق الاتحاد السعودي في آخر 8 لقاءات له في جميع المسابقات التي يشارك بها، خسر خلال 3 لقاءات وتعادل في مثلهم وفاز في لقائين فقط.